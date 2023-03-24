الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصدر أمنى يكشف حقيقة هروب قائد ميكروباص بسيارته أثناء فحصه فى الجيزة

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

أوضح مصدر أمني أنه حال قيام أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة باستيقاف سيارة أجرة "ميكروباص" بأحد مواقف السيارات بمنطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بتاريخ (23) الجاري لعدم وجود لوحات معدنية أمامية للسيارة وعدم حمل قائدها رخصتي تسيير وقيادة رفض قائد المركبة الاستجابة وفر هاربًا.

حيث أمكن ضبط السيارة المشار إليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وقائدها.

كما تم تكريم فرد الشرطة من جانب قياداته لالتزامه وحرصه على أداء عمله وحسن تعامله مع الموقف.

هروب قائد ميكروباص بإستيقاف سيارة أجرة أحد أفراد الشرطة الادارة العامة لمرور الجيزة مصدر أمني منطقة الحصرى بمدينة 6 أكتوبر

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

بعد قليل.. عرض الحلقة الثانية من مسلسل «الكبير أوى 7»

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

الرئيس السيسى يجرى جولة تفقدية للأعمال الإنشائية بالقاهرة الكبرى

مصدر أمنى يكشف حقيقة هروب قائد ميكروباص بسيارته أثناء فحصه فى الجيزة

مواعيد غلق المحلات في رمضان 2023

وقت صلاة المغرب الساعة كام| موعد أذان المغرب 2 رمضان 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تيك توك يُقلق الشرق أيضًا

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس