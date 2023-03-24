مصدر أمنى يكشف حقيقة هروب قائد ميكروباص بسيارته أثناء فحصه فى الجيزة

أوضح مصدر أمني أنه حال قيام أحد أفراد الشرطة من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة باستيقاف سيارة أجرة "ميكروباص" بأحد مواقف السيارات بمنطقة الحصري بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة بتاريخ (23) الجاري لعدم وجود لوحات معدنية أمامية للسيارة وعدم حمل قائدها رخصتي تسيير وقيادة رفض قائد المركبة الاستجابة وفر هاربًا.

حيث أمكن ضبط السيارة المشار إليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وقائدها.

كما تم تكريم فرد الشرطة من جانب قياداته لالتزامه وحرصه على أداء عمله وحسن تعامله مع الموقف.