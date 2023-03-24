الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 2 من «1000 حمد الله ع السلامة»| أغراب فى بيت يسرا

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

عرضت قبل قليل، الحلقة الثانية من مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" بطولة النجمة يسرا وعدد كبير من النجوم عبر قناة سي بي سي.

وشهدت الحلقة في بدايتها مفاجأة، حيث تتفاجأ سميحة بأغراب في شقتها، ترفض سميحة التصالح وتبقى في قسم الشرطة، لاحقًا تحاول سميحة الاتصال بأكرم لمساعدتها.

وشهدت الحلقة الثانية العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وابنيها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و"سامح" و يجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

ووجهت الفنانة يسرا الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تعاونها مع شركة العدل جروب فى مسلسل الجديد "1000 حمد الله على السلامة"، مؤكدة أن وجود الشركة المتحدة يساهم في رفع مستوى الأعمال الفنية في مصر، مشيرة إلى أنها ستحرص على متابعة مسلسل "عملة نادرة" للنجمة نيللي كريم، ومسلسل الكبير للنجم أحمد مكي، ومسلسل رسالة الإمام للنجم خالد النبوي.

«1000 حمد الله على السلامة» من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وشيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي وسما إبراهيم، والعمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف محمد ذوالفقار.

وتقدم يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي.

قصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية. 

الحلقة 2 من 1000 حمد الله ع السلامة 1000 حمد الله ع السلامة يسرا النجمة يسرا قناة سي بي سي

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وائل لطفي

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