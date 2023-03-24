الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليلة.. نيللى كريم ضيفة منى عبدالوهاب فى «أنا والقناع»

نيللي كريم
نيللي كريم

تستضيف اليوم الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها الرمضاني "أنا والقناع"، الفنانة نيللي كريم في حلقة مُختلفة تظهر فيها نيللي لأول مرة وهي تتحدث عن تفاصيل وأسرار حياتها الفنية والشخصية وترد على الشائعات التي خرجت عنها مؤخرًا.

وتعتبر نيللي كريم الضيف الثالث الذي يلتقي منى عبدالوهاب ضمن حلقات البرنامج بعدما عُرضت حلقة الفنانة غادة عادل ليلة رمضان في حلقة خاصة، وبعدها عُرضت حلقة الفنانة الكبيرة يسرا في أول يوم رمضان، وفي انتظار الإعلان عن عدد من الأسماء والمفاجآت التي يقدمها البرنامج خلال الأيام المُقبلة.

"أنا والقناع" برنامج يُعرض يوميًا خلال شهر رمضان ضمن باقة من البرامج والأعمال التي تعرضها قنوات الشركة المتحدة خلال رمضان.

وتحاور فيه منى عبدالوهاب في البرنامج عددًا من الفنانين وتكشف العديد من الكواليس الخاصة بحياتهم الفنية والشخصية.

ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة  cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.

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