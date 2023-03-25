السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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سياسي

برلمانى: انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطوير حقيقى للجهاز الإدارى للدولة

النائب نادر يوسف
النائب نادر يوسف نسيم

أكد النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، يحمل دلالة كبيرة وهامة في مقدمتها، أن مصر خلال سنوات معدودة نجحت أن تحقق كل أحلامها ومشروعاتها العملاقة وفي مقدمتها العاصمة الادارية.

 

وقال النائب نادر يوسف نسيم، في تصريح صحفي، إن عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع مع الحكومة في مقر القيادة الاستراتيجية، لاستعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأشاد وكيل دينية الشيوخ، بتوجيهات الرئيس السيسي، بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، تطويراً حقيقياً للجهاز الإداري للدولة بشكل شامل ونوعي، ليس فقط من خلال تحديث المباني والمنشآت، ولكن أيضا العمل على تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، بما يساهم في إقامة جهاز إداري كفء وفعال يتسم بأعلى درجات الحوكمة.

 

وقال النائب نادر يوسف نسيم: “لقاء الرئيس السيسي مع الحكومة في العاصمة الادارية ضمن خطة الدولة نحو التوجه للجمهورية الجديدة”.

 

يذكر أنه عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزراء أعضاء الحكومة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة. 

 

 وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض خطة الحكومة لنقل الوزارات ومختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان أن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة تطويراً حقيقياً للجهاز الإداري بالدولة بشكل شامل ونوعي، وذلك من خلال ليس فقط تحديث المباني والمنشآت، ولكن أيضاً عن طريق تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة، بما يساهم في إقامة جهاز إداري كفء وفعال يتسم بأعلى درجات الحوكمة، إلى جانب التحول إلى الحكومة الذكية وبدء عصر جديد من توفير الخدمات المتميزة والمرقمنة للمواطنين، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية، والانتقال إلى مرحلة الجمهورية الجديدة، التي تحتاج لجهد وعمل وتضحية من جميع أبناء الوطن المخلصين، لصياغة حاضر ومستقبل أفضل لمصر.

اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء العاصمة الإدارية الجديدة مجلس الشيوخ وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ

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