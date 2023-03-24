الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خلافات قديمة بين العائلتين.. عاطل ينحر مواطنًا ببنها

جثة
جثة

لقى مواطن مصرعه طعنًا بالسكين في رقبته على يد آخر، طعنة نافذة أودت بحياته، في قرية كفر العرب بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، وتم إخطار مدير أمن القليوبية، وجرى نقل جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى جامعة بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

البداية بتلقي مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب طعنا بقرية كفر العرب دائرة المركز.

كشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة بنها، مقتل مواطن يدعى "م .ح" على يد "ع. هـ" بقرية كفر العرب دائرة المركز، حيث تربص بالمجني عليه فور وصوله ونزوله من سيارته وطعنه بالخنجر في رقبته من الخلف، وأسقطه قتيلًا في الحال.

وأضافت تحريات مباحث المركز، أنه كان خلافات قديمة بين العائلتين وكانوا عقدوا جلسة صلح بالفعل من شهر.

وباتخاذ الإجراءات تمكن معاوني رئيس المباحث من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

مواطن قرية كفر العرب محافظة القليوبية مدير أمن القليوبية جثة النيابة

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وائل لطفي

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