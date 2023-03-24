خالد الجندى: تصدق على الفقراء ولا تترك قطار الخير يفوتك فى رمضان

طالب الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، المواطنين بضرورة الانضمام للجمعيات الخيرية الموجودة في مصر، متابعًا: «لا تترك قطار الخير يفوتك بأي حال من الأحوال».

وأضاف «الجندي» خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المُذاع على قناة «DMC» الجمعة: «الناس تحتاج تضافر كل قوى المجتمع في تلك الظروف» مستشهدًا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «من كان معه فضل ظهر فليَعُدْ به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل».

وأشار إلى أن الصدقات تنزل بردًا وسلامًا على الفقراء والمساكين، مشددًا على ضرورة الإنفاق على المحتاجين في هذه الأيام المباركة، مضيفًا: «أنفق ولا تنتظر أجرًا أو شكرًا من أي شخص، وأفعل ذلك لوجه الله».