الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الباب مفتوح.. «لابورتا» يكشف حقيقة مفاوضات عودة ميسى إلى برشلونة

ميسي ولابورتا
ميسي ولابورتا

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه يحتاج لتحسين علاقة الأرجنتيني ليونيل ميسي الحالي مع النادي الكتالوني، مشددًا على أن الأبواب مفتوحة له من أجل العودة للفريق.

ليونيل ميسي غادر نادي حياته برشلونة عام 2021، بعد أن لعب لصفوفهم قرابة الـ17 عامًا، لينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين.

وقال خوان «لابورتا» في تصريحات نقلتها شبكة «ريليفو» الإسبانية: «ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، لقد كان أهم لاعب في تاريخ برشلونة، يجب أن أكون حذرًا للغاية فيما أقول، ميسي لاعب في باريس سان جيرمان ويجب أن أحترم ذلك».

وأضاف: «ليو يعرف أننا نمتلكه في قلوبنا.. إنه جزء من درعنا، الإرث الذي وجدته عندما أصبحت رئيسًا لم يكن جيدًا واضطررت إلى اتخاذ قرار لست راضيًا عنه (قرار رحيل ميسي)».

وأردف: «يجب أن أجد طريقة لتحسين علاقة ميسي الحالية مع برشلونة، سنرى لكنه يعلم أن أبواب برشلونة مفتوحة له».

تأتي تصريحات خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، بعد التصريحات الأخيرة لسيرجيو أجويرو زميل وصديق ميسي، الذي قال: «أشعر أن هناك فرصة بنسبة 50% لعودة ميسي إلى برشلونة».

وأضاف: «أعتقد أن ليو يجب أن يعتزل في برشلونة، برشلونة هو وطنه ومنزله، وعليه أن ينهي مسيرته هنا».

كما طالب أجويرو، خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، ببذل جهد لإعادة ليونيل ميسي للفريق.

واختتم قائلًا: «خوان لابورتا يجب أن يبذل جهدًا لإعادة ليو».

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، في ظل حالة من الغموض تسود مستقبله مع النادي الباريسي، وسط اهتمام أيضًا من إنتر ميامي الأمريكي، والهلال السعودي، بضمه الصيف المقبل.

خوان لابورتا لابورتا برشلونة ليونيل ميسى ميسى سيرجيو أجويرو

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

خبير اقتصادى: قرار الفيدرالى برفع الفائدة السيناريو الأسوأ عالميا

جدول صرف مرتبات شهر إبريل 2023

المحاكمات فى أسبوع.. تأجيل شطب محامى عبدالله رشدى ومحاكمة «متهم القاعدة»

يناقشها «جعفر العمدة».. حكايات من دفتر الهجرة غير الشرعية وجهود الدولة لمحاربتها

الباب مفتوح.. «لابورتا» يكشف حقيقة مفاوضات عودة ميسى إلى برشلونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

عبقرية مصر تتجلى فى ليلة

زيزيت سالم

وصيَّة فرَّقت الأحِبَّة

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقى سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس