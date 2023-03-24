الباب مفتوح.. «لابورتا» يكشف حقيقة مفاوضات عودة ميسى إلى برشلونة

أكد خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني، أنه يحتاج لتحسين علاقة الأرجنتيني ليونيل ميسي الحالي مع النادي الكتالوني، مشددًا على أن الأبواب مفتوحة له من أجل العودة للفريق.

ليونيل ميسي غادر نادي حياته برشلونة عام 2021، بعد أن لعب لصفوفهم قرابة الـ17 عامًا، لينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين.

وقال خوان «لابورتا» في تصريحات نقلتها شبكة «ريليفو» الإسبانية: «ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ، لقد كان أهم لاعب في تاريخ برشلونة، يجب أن أكون حذرًا للغاية فيما أقول، ميسي لاعب في باريس سان جيرمان ويجب أن أحترم ذلك».

وأضاف: «ليو يعرف أننا نمتلكه في قلوبنا.. إنه جزء من درعنا، الإرث الذي وجدته عندما أصبحت رئيسًا لم يكن جيدًا واضطررت إلى اتخاذ قرار لست راضيًا عنه (قرار رحيل ميسي)».

وأردف: «يجب أن أجد طريقة لتحسين علاقة ميسي الحالية مع برشلونة، سنرى لكنه يعلم أن أبواب برشلونة مفتوحة له».

تأتي تصريحات خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني، بعد التصريحات الأخيرة لسيرجيو أجويرو زميل وصديق ميسي، الذي قال: «أشعر أن هناك فرصة بنسبة 50% لعودة ميسي إلى برشلونة».

وأضاف: «أعتقد أن ليو يجب أن يعتزل في برشلونة، برشلونة هو وطنه ومنزله، وعليه أن ينهي مسيرته هنا».

كما طالب أجويرو، خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، ببذل جهد لإعادة ليونيل ميسي للفريق.

واختتم قائلًا: «خوان لابورتا يجب أن يبذل جهدًا لإعادة ليو».

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، في ظل حالة من الغموض تسود مستقبله مع النادي الباريسي، وسط اهتمام أيضًا من إنتر ميامي الأمريكي، والهلال السعودي، بضمه الصيف المقبل.