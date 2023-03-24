المحاكمات فى أسبوع.. تأجيل شطب محامى عبدالله رشدى ومحاكمة «متهم القاعدة»

شهد الأسبوع الماضي عددًا من المحاكمات المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "المحاكمات في أسبوع".

26 مارس.. استكمال جلسات إسقاط قيد وشطب محامى عبدالله رشدى

حددت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، لمفوضي المجلس، 26 مارس لاستكمال نظر الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي، وتطالب بإسقاط قيد وشطب محامي عبدالله رشدي، أحمد مهران وتحمل رقم 35768 لسنة 77 قضائية.

جاء في الدعوى أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وأنه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى صدور قرار بذلك من لجنة القيد.

تأجيل دعوى وقف الرسوم الجديدة على الرحلات الخاصة

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي تطالب بوقف الرسوم الجديدة على أصحاب نشاط الرحلات الخاصة أتوبيسات السفر الخاصة، لعدم خضوعهم لجهاز النقل البري، لجلسة 5 أبريل المقبل.

كانت مجموعة من أصحاب أتوبيسات السفر الخاصة على مستوى الجمهورية أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد مدير الإدارات العامة للمرور ورئيس جهاز النقل البري الداخلي والدولي، بعد القرارات الجديدة من جهاز النقل البري، بضم كل نشاط الرحلات وسياراتها المرخصة ترخيص رحلات إلى وزارة النقل مع فرض رسوم جديدة باهظة على أصحاب نشاط الرحلات.

تأجيل إعادة محاكمة متهم بالانضمام لتنظيم القاعدة لجلسة 18 يونيو

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة محاكمة متهم على الحكم الصادر ضده غيابيا بالإعدام، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم، بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي، لجلسة 18 يونيو للمرافعة، وذلك لأنهم في غضون الفترة من 2008 حتى مايو 2013، بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، أسسوا وأداروا جماعة على خلاف أحكام القانون لتعطيل الدستور والعمل بالقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

وتخابر المتهمون مع من يعملون لصالح منظمة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية داخل مصر، بأن اتفقوا مع قياديين بتنظيم القاعدة الإرهابي على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية ضد أفراد القوات المسلحة وسفارات.

تأجيل محاكمة سكرتير حى عابدين فى الرشوة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير حي عابدين وموظف بإدارة الطرق بحي عابدين؛ لاتهامهما بالرشوة، لجلسة 15 أبريل.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها.