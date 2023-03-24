الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط طنى شاى و1600 كيلو زيتون مخلل مجهولة المصدر بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

ضبطت حملة لمديرية التموين بمحافظة الغربية، طنيّ شاي مجهولة المصدر وبدون فواتير، و1600 كيلو زيتون مخلل معبأة مجهولة المصدر، و400 كيلو مواد خام كيماويات خاصة بتصنيع الدهانات مجهولة المصدر، مطروحة للبيع في أسواق مركز طنطا.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرًا بتمكن حملة رقابية وتفتيشية بمركز طنطا بقيادة محمد شعبان، مدير إدارة تموين مركز طنطا، ومفتشى الرقابة التموينية، من ضبط 19 مخالفة تموينية متنوعة من بينها، 196 عبوة شاي مجهولة المصدر وبدون أسعار، وطنيِّ شاي مجهولي المصدر وبدون فواتير، و1600 كيلو زيتون مخلل معبأة مجهولة المصدر، و400 كيلو مواد خام كيماويات معبأة في برميلين كبيرين خاصين بتصنيع الدهانات مجهولة المصدر.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر للمخالفين وإخطار النيابة المختصة لتجري شئونها.

ضبط دعوة شاي مجهولة المصدر و1600 كيلو زيتون بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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