بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس الحفل السنوى لجمعية الشباب الكاثوليكى

ترأس صاحب الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الحفل السنوي لجمعية الشباب الكاثوليكي المصري، وذلك بمدرسة سان فنسان دي بول، بالعباسية.

بدأ الاحتفال بصلاة القداس الإلهي، التي ترأسها البطريرك، حيث قام بتسليم شهادات التخرج لخريجي برنامج إعداد القادة، الذي أقامته الجمعية عام ٢٠٢٢، تحت رعاية مكتب الأنشطة الرسولية، بمشاركة العديد من كنائس الإيبارشية البطريركية.

تضمن الاحتفال أيضًا كلمة من الأخت أميرة، مديرة المدرسة، رحبت فيها بجميع المشاركين، كما قدم السيد ماهر فوكيه، رئيس مجلس إدارة الجمعية، كلمة حول نشاط الجمعية، وروحانيتها، ومنهجها التكويني.

وفي كلمته، تحدث القمص أغسطينوس موريس، مرشد الجمعية حول "الشباب والعائلة"، ثم كرم غبطة البطريرك بعض عائلات الجمعية، بمناسبة عيد الأسرة.

وتم أيضًا تكريم الكاتب السياسي، السيد إميل أمين، الصحفي، وعضو الجمعية، الذي تكلم عن ذكرياته في الجمعية، وكيف أسهمت في تكوينه، واختتم الحفل بعرض مسرحي بعنوان "علاقات خطرة".

الأنبا بشارة يترأس حفل عيد الأم بمكتب التنمية ومركز القديس يوسف ببني عبيد.