الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

افتتاح مسجد «الشيخ موسى» بمركز القرنة فى الأقصر (صور)

افتتاح المسجد
افتتاح المسجد

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية أوقاف الأقصر، اليوم الجمعة، عن افتتاح مسجد الشيخ موسى بالاقالته بمركز القرنة التابع لمحافظة الأقصر.

وألقى خطبة الجمعة، الشيخ حسان محمد عبدالقادر، مفتش مساجد بإدارة القرنة، والتي جاءت بعنوان "الصوم ومكارم الأخلاق".

وحضر حفل الافتتاح كوكبة من قيادات الدعوه بإدارة أوقاف القرنة، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ الطيب محمد حسان، مدير إدارة  القرنة، وأصحاب الفضيلة المفتشين بالإدارة والعديد من المواطنين.

يأتي ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، تحت رعاية وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة. 

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الأقصر مسجد جديد مسجد الشيخ موسى بالاقالته القرنة أوقاف الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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