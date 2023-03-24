الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عاصفة ترابية تضرب الوادى الجديد

رياح محمله بالاتربة
رياح محمله بالاتربة

شهدت محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم، نشاطا للرياح المحملة بالأتربة وانخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف.

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى المراكز، وتم التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، على رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية. 

ووجهت المحافظة جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة بسبب سوء الطقس، واستمرار تفعيل غرفة عمليات المحافظة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين.

كما رفعت مديرية الصحة، ومرفق الإسعاف، وإدارة الحماية المدنية، درجة الاستعداد، تحسبا لوقوع أي حوادث أو طوارئ تزامنا مع التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم، الجمعة، ارتفاعا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

محافظة الوادي الجديد نشاط رياح مصاحبه بالاتربة انخفاض مستوى الرؤية بشكل طفيف الاستعدادات اللازمة درجة الاستعداد الأجهزة التنفيذية غرفة عمليات المحافظة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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