الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 8309 أطنان مخلفات خلال أسبوع بالإسماعيلية

رفع مخلفات
رفع مخلفات

تمكنت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية من رفع مخلفات تُقدّر حمولاتها بحوالي ٨٣٠٩ أطنان خلال الفترة من ١٧ وحتى ٢٣ مارس ٢٠٢٣، وذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ٨٠ طنًا، وفي قرية عين غصين تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ٩٨ طنًا.  

وأيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٤٠ طنًا، كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ٥٧٠ طنًا.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت ٣٨٠ طنًا، كذلك في قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ٨٧ طنًا، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ١٣٥٥ طنا من القمامة والمواد الصلبة.

وفي حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي ٧٢٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من ١٣٦٨ طنا من المخلفات  بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ١٠٥٣ طنا على مدار الأسبوع الماضي.
وفي السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي ٨٣٨ طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٥٥٥ طنا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٧٢٥ طنا من المدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٥٠٠ طن من القمامة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبوعاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى ٥٤٥ طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى ٦٥٠ من المدينة والقرى وتوابعها.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها منعًا لانتشار الأمراض.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن اخبار الاسماعيلية اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

لو فاتك التريند| مسلسلات رمضان 2023 وأسعار اللحوم الأبرز على «جوجل»

تحرير 1793 مخالفة مرورية لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

منح ومنصة للأنشطة الطلابية.. حصاد وزارة التعليم العالي خلال أسبوع

ضمن خطة «الأوقاف».. افتتاح 5 مساجد في 3 مراكز ببني سويف

حملات مكثفة لرفع الإشغالات والأسواق العشوائية بأحياء الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

زيارة نتنياهو إلى بريطانيا: يلتقي سوناك وإلغاء بيان مشترك بسبب «الأزمة القضائية»

المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس