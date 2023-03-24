رفع 8309 أطنان مخلفات خلال أسبوع بالإسماعيلية

تمكنت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية من رفع مخلفات تُقدّر حمولاتها بحوالي ٨٣٠٩ أطنان خلال الفترة من ١٧ وحتى ٢٣ مارس ٢٠٢٣، وذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف جهود الوحدات المحلية بالنظافة العامة للشوارع والميادين أولًا بأول؛ منعًا لتراكم القمامة وما تسببه من انتشار الأمراض والأوبئة.

ففي مركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية الفردان، قامت الوحدة المحلية برفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ٨٠ طنًا، وفي قرية عين غصين تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ٩٨ طنًا.

وأيضًا في قرية الحجاز تم رفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي حوالي ١٤٠ طنًا، كما تابعت الوحدة المحلية لقرية نفيشة رفع القمامة والمخلفات بحمولة بلغت ٥٧٠ طنًا.

كما تابعت الوحدة المحلية أعمال رفع القمامة والمخلفات بمساكن إيجيكو والتعاونيات بمدينة المستقبل بحمولة بلغت ٣٨٠ طنًا، كذلك في قرية الضبعية تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي حوالي ٨٧ طنًا، ليصل إجمالي ما تم رفعه من مركز ومدينة الإسماعيلية ١٣٥٥ طنا من القمامة والمواد الصلبة.

وفي حيِّ أول الإسماعيلية قامت الوحدة المحلية برفع حوالي ٧٢٠ طن قمامة خلال الأسبوع الماضي.

وفي حيِّ ثانِ الإسماعيلية تم رفع ما يقرب من ١٣٦٨ طنا من المخلفات بجميع قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.

كما قامت الوحدة المحلية لحيِّ ثالث الإسماعيلية برفع قمامة ومخلفات بلغت حمولاتها ١٠٥٣ طنا على مدار الأسبوع الماضي.

وفي السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع إجمالي ٨٣٨ طن قمامة تقريبًا من عموم المركز والمدينة خلال الأسبوع الماضي.

وفي مركز ومدينة القنطرة شرق قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٥٥٥ طنا خلال الأسبوع الماضي من القرى والمدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب تم رفع مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي بحمولات بلغت ٧٢٥ طنا من المدينة وتوابعها.

وفي مركز ومدينة التل الكبير، قامت الوحدة المحلية برفع حمولات قدرها ٥٠٠ طن من القمامة وذلك من قطاع الحمادة، تل البلد، السلام المحطة والقرى التابعة لها علاوة على قرى الظاهرية والجزيرة الخضراء، الملاك، القصاصين القديمة وأبوعاشور.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين برفع القمامة والمخلفات والمواد الصلبة ليصل إجمالي ما تم رفعه خلال الأسبوع الماضي إلى ٥٤٥ طن قمامة من المدينة والقرى وتوابعها.

كذلك قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير برفع قمامة ومخلفات خلال الأسبوع الماضي بحمولات وصلت إلى ٦٥٠ من المدينة والقرى وتوابعها.

وقد أكد بشارة على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف جهودها في رفع المخلفات والقمامة وتطهير الصناديق الخاصة بها منعًا لانتشار الأمراض.