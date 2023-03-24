زاد البحث عن مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama عقب نجاح الحلقة الأولى ورغبة عدد كبير في مشاهدتها حيث اعتاد الجمهور في الحصول على جرعة كبيرة من الضحك وذلك بسبب زواج الكبير من الراقصة لورديانا على مربوحة زوجته الثانية والتي ظهرت في أحداث الجزء السادس الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي 2022.



مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama

خصصت مجموعة قنوات أون مواعيد مميزة لعرض الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي للفنان أحمد مكي والفنانة رحمة أحمد عبر شاشة قناة أون وأون دراما وعبر المنصة الرقمية Watch It خلال شهر رمضان المبارك وذلك في المواعيد التالية:-

مواعيد عرض الكبير 7 على أون

يتم عرض الجزء السابع من مسلسل الكبير طوال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 6:15 بتوقيت القاهرة وذلك ليتلقى المواطنين جرعات من الضحك عالية خلال وجبة الإفطار ليحظى بنسب مشاهدة عالية.

مواعيد عرض الكبير 7 على أون دراما



يتم عرض الجزء السابع من مسلسل الكبير طوال شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 10 مساءا ويعاد في تمام الساعة 8 صباحا ويعاد المرة الثانية الساعة 3 عصرا.

قصة الجزء السابع من مسلسل الكبير

يستثمر فريق عمل مسلسل الكبير أوي النجاح الذي حققه خلال السنوات الماضية حيث يقدم موافق كوميديا تتناسب مع كافة أفراد الأسرة المصرية دون تكلف من خلال قرية المزريطة والشخصيات المختلفة التي يقدمها الفنان أحمد مكي حيث يجسد شخصية (الكبير، جون، حزلقوم) وهي شخصيات من بيئات مختلفة وأفكار مختلفة.



يذكر أن الشركة المنتجة قد طرحت البرومو الدعاية المسلسل من خلال كليب غنائي باسم ولعانة قبل شهر رمضان المبارك بقرابة 10 أيام والذي حقق أكثر من 11 مليون مشاهدة في اليوم التالي لطرحه عبر اليوتيوب.





تردد قناة on drama لمشاهدة مسلسل الكبير 7



يتسأل المواطنين عن مواعيد مسلسل الكبير الجزء السابع على on drama وتردد القناة عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك ليتمكنوا من متابعة أحداث المسلسل والذي يمكن ضبطه عبر الاحداثيات التالية:-

تردد قناة on drama

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد : 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

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