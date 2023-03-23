خيانة عمرو وبثينة.. تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل «علاقة مشروعة»

بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل علاقة مشروعة بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى وعدد آخر من النجوم، بمشهد لـ أمجد (مراد مكرم) مغشيًا عليه داخل منزله.

وانتقلت أحداث الحلقة الأولى من المسلسل بمشهد رومانسى بين ياسر جلال وزوجته «عاليا» الدور الذي تجسده داليا مصطفى، وسألته عن سبب استيقاظه مبكرا ليخبرها عن قلقه بسبب أحوال أمجد التى لا تعجبه، وأنهما لديهما اجتماع ويخشى من عدم مجيئه.

نقل أمجد إلى المستشفى

وجرى نقل أمجد إلى المستشفى تحت صرف رجال المباحث، فيما ذهب ياسر جلال للشركة وطلب من السكرتيرة الخاصة به أن تتصل بـ«أمجد» لتخبره بعد اتصالها بما تعرض له ونقله بالمستشفى، واتصلت عاليا (داليا مصطفى) بـ«بثينة» زوجة «أمجد» وأخبرتها بما تعرض له أمجد وطلبت منها الذهاب معًا إلى المستشفى للاطمئنان عليه.

رؤية أمجد لـ "بثينة" في المستشفى

وأخبر "أمجد" عمرو (ياسر جلال) بأن السبب هو احتياجه لـ"بثينة" مي عمر وأنه حاول أن يرجع لها ولكن دون فائدة، وحاول ياسر جلال أن يخبره بأن أى فتاة تتمناه وأن يجرب حظه مع فتاة أخرى، وبمجرد رؤية أمجد لـ "بثينة" أخبره بأنه في أشد الاحتياج لها.

ينتقل المشهد إلى ياسر جلال وهو يعنّف مي عمر "بثينة" بسبب ما يتعرض له صديقه "أمجد" وحاولت زوجته "عاليا" تهدئته، وتحدثت مع "بثينة" على انفراد لكن "بثينة" أخبرتها أنها كانت تتعرض للإهانة والضرب منه، كما أنه يشك في سلوكها لتحاول "عاليا" إقناعها وتخبرها بأن تعطيه فرصة أخيرة.

عمرو وبثينة في خيانة غير مشروعة

وتنتهى الحلقة بخبر صادم لعمرو (رامز جلال) من بثينة زوجة صديقه أمجد، حيث أخبرت بثينه عمرو أنها حامل منه، ليتضح أن بينهما علاقة غير مشروعة، وتستكمل الأحداث في الحلقة القادمة.

أحداث وأبطال مسلسل علاقة مشروعة

العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ON و ON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون اجمالي عرضه اكثر من خمسة مرات في اليوم .

"علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

تدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.