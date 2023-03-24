المدعية العامة الإسرائيلية: تصريحات نتنياهو حول الإصلاحات القضائية انتهاك للقانون

قالت جالي باهراف ميارا المدعية العامة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، انتهك القانون بعد تصريحاته التي قال فيها إنه سيتدخل شخصيًا في خطة لإصلاح النظام القضائي.

وقالت ميارا: "الموقف القانوني واضح، يجب أن تحجم عن أي تدخل في مبادرات لتغيير النظام القضائي، ومن بينها تشكيل لجنة لتعيين القضاة، لأن مثل هذا العمل ينطوي على تضارب في المصالح"، حسبما نشرت وكالة «رويترز» البريطانية.

وكان نتنياهو صرح، أمس الخميس، بأنه ينحي جانبًا كل الاعتبارات الأخرى، قائلًا إنه سيفعل كل ما يقتضيه الأمر للتوصل إلى حل.

بن غفير يوجه اتهامًا لـ«ميارا»

في السياق ذاته، نفى مصدر مقرب من نتنياهو، مخالفة بنيامين لأي قوانين أو وجود تضارب في المصالح، قائلًا إن الأمر ليس له أي تبعات على محاكمته.

من جانبه، وجه إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اتهامًا إلى المدعية العامة بالتصرف وكأنها زعيمة فعلية للمعارضة، والحكومة السابقة التي عينتها.

وكتب، عبر حسابه على موقع «تويتر»: "إذا كانت السيدة باهراف ميارا تريد أن تصدر قرارات نيابة عن مسئولين منتخبين فنرحب بأن تشكل حزبًا وتترشح للكنيست".

ويحاول الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة نتنياهو الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذًا حاسمًا في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.

ويرى المعارضون للتعديلات أنها ستضعف القضاء وتعرض الحريات المدنية للخطر وتضر بالاقتصاد، كما تسببت التعديلات المقترحة في خروج مظاهرات حاشدة على مدى أسابيع، وأثارت قلقًا بين حلفاء إسرائيل الغربيين.