تدشين منفذ لبيع السلع الغذائية بقرية الأمان في غرب الموهوب بالواد الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تدشين منفذ لبيع السلع الغذائية بالوحدة المحلية لقرى الأمان طوال أيام شهر رمضان المعظم، تحت إشراف ةمحاسن محمد أحمد،ـ رئيس الوحدة المحلية، والذي يعرض كافة المنتجات الغذائية والسلع الأساسية بأسعار مخفضة لأهالى القرية، تنفيذاً لتوجيهات المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، بالعمل على توفير السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لأهالي مركز الداخلة طوال شهر رمضان من خلال منافذ الوحدات المحلية القروية.



وتستكمل الوحدة المحلية لقرى الأمان توصيل كافة المرافق والكهرباء بالأعمدة الديكورية بمدخل القرية لمشاركة الأهالى فرحة شعر رمضان الكريم وإضافة لمسات جمالية مبهجة بشوارع القرية، ضمن خطة مجلس مدينة الداخلة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إنفاذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بالحفاظ على جمال الهوية البصرية فى كافة القرى والمدن بالمحافظة.

وفي سياق متصل، أعلن الطماوي بدء العمل في إعادة تأهيل المنتزه الغربي بقرية المعصرة وزراعة ٢٥٠ شجرة لعمل سياج حول الموقع وإزالة المخلفات وتسوية الموقع، وسيتم استكمال الكافتيريا والمسرح لاستقبال الحفلات تحت اشراف الاستاذ محمود جبالى رئيس الوحدة المحلية لقرى المعصرة.

وشنت الوحدة المحليه بالداخلة حملة نظافة مكبرة شملت أعمال الحملة إزالة الأتربة والمخلفات والقمامة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بمعدات الوحدة المحلية تحت اشراف السيد صابر مبارز، نائب ثان رئيس المركز، وهيثم حسين المشرف العام على الأحياء.

وأكد رئيس مركز ومدينة الداخلة بأن أعمال النظافة وتحسين البيئة مستمرة لإزالة جميع الاشغالات والمخلفات والأتربة ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها وقص وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش والنباتات العشوائية لتيسير حركة المرور والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.