الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة توعوية لـ«حياة كريمة» عن العمل التطوعي بجامعة قناة السويس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة تُرحب بالتعاون المثمر مع المؤسسات المُجتمعية ، وخاصة مؤسسة "حياة كريمة"  التي تسعى إلى تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات بدعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

 جاء خلال تصريحات له حول تنظيم مؤسسة "حياة كريمة " لندوة توعوية بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة،  بحضور الدكتور محمد عبدالنعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والعميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية .

 كما حضر اللقاء  محمد جمال منسق عام محافظة الإسماعيلية بمبادرة حياة كريمة، والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة قناة السويس، والدكتور احمد على منسق مبادرة حياة كريمة بمدينة أبو صوير بمبادرة حياة كريمة، وبحضور 150 طالبا وطالبة.

- تقرير حول المشروعات التي قدمتها "حياة كريمة" للأهالي  والقرى والأسر الأكثر احتياجا

بدأ اللقاء بتقديم تقرير حول المشروعات التي قدمتها "حياة كريمة" للأهالي و القرى والأسر الأكثر احتياجا فى مرحلتها الأولى، وعرض لإسهامات جامعة قناة السويس فى تلك المبادرة بمنطقة القنطرة شرق حيث قامت الجامعة بتنظيم قوافل طبية بجميع التخصصات جابت قرى ومراكز مع تقديم الكشف والعلاج بالمجان بالإضافة إلى التوعية الطبية والزراعية والندوات التثقيفية.

- تنمية شاملة في كافة المحاور للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي

واستعرض العميد أحمد سعد المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بمحافظة الإسماعيلية أهمية هذا المشروع القومي العملاق ، وما يقدمه من تنمية شاملة في كافة المحاور للارتقاء بالمستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي داخل القرى الأكثر احتياجاً، من خلال توحيد كافة الجهود ومنها جهود الشباب المتطوع مما يعزز من إحياء المسؤولية المجتمعية للطلبة في كافة المناحي.

وأعلن العميد أحمد سعد  أن المبادرة  تأتى على ثلاث مراحل ، تم الانتهاء من المرحلة الأولى بمركز القنطرة شرق وجاري بدء العمل في المرحلة الثانية بمركزي أبوصوير والقنطرة غرب، لافتاً إلى أنه بمجرد بداية المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بالإسماعيلية، سيتم تطوير كل قرية داخل المركز، حيث يضم «أبوصوير»  6 قرى، بالإضافة إلى توابع المدينة. 

 كما سيتم إنشاء 6 مجمعات حكومية؛ لكل قرية مجمع خاص بها، يشمل مكاتب للبريد والشهر العقاري والتأمينات والضرائب والأحوال المدنية لاستخراج البطاقة الشخصية وشهادة الميلاد والقيد العائلي، بالإضافة إلى مركز تكنولوجي فضلاً عن  إنشاء مجمعات خدمات زراعية شاملة و22 محطة رفع وصرف صحي، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة وحدات صحية ونقط إسعاف ووحدات إطفاء ومراكز شباب وغيرها من الخدمات العامة للمواطنين، وذلك للعيش بحياة كريمة لكل مواطن.

 وأشاد بدور جامعة قناة السويس فى توعية طلابها بأهمية العمل التطوعي ومحاولة دمجهم فى المشكلات المجتمعية سواء من خلال استضافة الندوات  التوعوية ، أو إشراكهم فى تنظيم قوافل طلابية تجوب القرى والنجوع  للتعريف بالمبادرة الرئاسية والمشاركة فيها .

ومن جانبه ، أشاد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة بدور مؤسسة "حياة  كريمة "في خدمة المواطنين في كل قرى الريف المصري وما تقدمه من خدمات إنسانية وبنية تحتية ومشروعات قومية تعود بالنفع على أهالي القرى المدرجة ضمن المبادرة ، مُعلناً دعم الجامعة للعمل التطوعى لطلابها ، مشيراً إلى أهمية دور الشباب فى هذة المبادرات الرئاسية الهادفة.

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