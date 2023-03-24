كاتب صحفى: «المتحدة» قدمت أعمالًا درامية متنوعة بمشاركة نجوم مخضرمين

تحدث الكاتب الصحفي، علي الكشوطي، عن الإنتاج الدرامي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال رمضان 2023، مؤكدًا أن هناك تنوعًا كبيرًا في الأعمال الدرامية المكونة من 30 حلقة وغيرها المكونة من 15 حلقة فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك تنوعًا على مستوى نوع الدراما سواء كوميدي أو أكشن أو تاريخي، أو تاريخي ديني من خلال مسلسل «رسالة الإمام» والذي يقدمه الفنان خالد النبوي.

وتابع: «دراما رمضان هذا العام خاصة التي أنتجتها "المتحدة للخدمات الإعلامية"، حرصت على أن يكون هناك تنوع أيضًا على مستوى مشاركة النجوم، إذ رأينا نجومًا مخضرمين عادوا للشاشة من جديد بعد طول غياب».

وواصل: «هناك تركيز وتكثيف أكبر من حيث مشاركة النجوم، مما يضفي طابعًا مميزًا للنجم المشارك في العمل، في تقديم حالة فريدة غير مكررة بينه وبين الجمهور، فمشاركة الفنان وتركيزه في عمل واحد بعينه يجعله مميزًا لدى جمهوره».

وأوضح أن مسلسل «سره الباتع» يقدم بانوراما ضخمة من العمل الفني وتجسيد لأحداث في الماضي بالتماشي مع الحاضر، لافتًا إلى اشتراك عدد كبير من الفنانين فيه، إذ للمرة الأولى يشارك المخرج الكبير خالد يوسف في عمل درامي أيضًا.

ولفت الكشوطي إلى أن مشاركة أكثر من 60 فنانًا في مسلسل «سره الباتع» ناتج عن تناول الأحداث الممتدة في أكثر من زمن، مثل زمن السلطان حامد والحملة الفرنسية، بالإضافة إلى الحاضر.