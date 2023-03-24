خطة أمنية ثلاثية لتأمين مباراة مصر أمام مالاوى.. وهذه القنوات الناقلة

وضعت وزارة الداخلية خطة أمنية عالية المستوى، استعدادًا لتأمين مباراة منتخب مصر الأول أمام مالاوي في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024، والتي تقام على استاد الدفاع الجوي.

ووضعت وزارة الداخلية خطة لتأمين أتوبيس نقل لاعبي المنتخبين من وإلى الاستاد، فضلًا عن عمل كل التأمينات اللازمة لأطقم التحكيم، من خلال خطة أمنية ثلاثية تعتمد على فرق البحث الجنائي ورجال القوات الخاصة، وأفراد الشرطة النظامية.

كما يقوم رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة بوضع الخطة المرورية اللازمة، لتسهيل حركة سير أتوبيسات نقل لاعبي المنتخبين، وأيضًا لمواجهة أي تكدسات مرورية مفاجئة.

ويواجه منتخب مصر فريق مالاوي مساء اليوم الجمعة 24 مارس على استاد الدفاع الجوي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على أن يسافر منتخب مصر إلى دولة مالاوي يوم السبت المقبل لمواجهة المنتخب نفسه يوم الثلاثاء في مباراة العودة.

حكم مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إدارة مباراة مصر ومالاوي التي تقام اليوم على استاد الدفاع الجوي إلى بيير جيسلان أتشو، واختيار بوريس ديتسوجا مساعدًا أول، وأبلميرو دوس ريس نيجرو حكمًا مساعدًا ثانيًا، واختيار تانجوي باتريس حكمًا رابعًا.

القنوات الناقلة مباراة مصر ومالاوي في تصفيات أمم إفريقيا

1- تنقل قناة بين سبورت الرابعة بثًا مباشرًا على النايل سات مباراة مصر ومالاوي في تصفيات الأمم الإفريقية على، تردد: 11054، والاستقطاب: أفقي، والترميز«27500، وتصحيح الخطأ: 2/3، وإشارة ارسال البث DVB-S.

2- تنقل أيضًا قناة تايم سبورت Time Sports المصرية بثًا مباشرًا لـ مباراة مصر ضد مالاوي في تصفيات أمم إفريقيا مجاني على ترددها الأرضي فقط.

معلق مباراة مصر ومالاوي

أعلنت قنوات بي إن سبورت عن إسناد التعليق على مباراة منتخب مصر ومالاوي إلى المصري على محمد على، التي تقام مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع في مواجهة مالاوي في تصفيات كأس أمم إفريقيا

كشفت مصادر داخل معسكر منتخب مصر عن أن روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر استقر على تشكيل منتخب مصر في مباراة مالاوي بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى محمد الشناوي، وخط الدفاع: أحمد فتوح ومحمد هاني، وأحمد حجازي، ومحمد عبدالمنعم، وفي الوسط: محمود حمادة، وإمام عاشور وطارق حامد، أما في الهجوم: عمر مرموش ومصطفي محمد ومحمد صلاح.

أما التشكيل المتوقع لمنتخب مالاوي في مواجهة منتخب مصر، ففي حراسة المرمى: تشارليز توم، وفي الدفاع: لاورينسي تشازيا وستانلي سانودي وجوميزجاني شيروا ودينس تشيمبزي، وفي خط الوسط: فرانسيسكو مادينجا وجون باندا وشيمويومي إيدانا وموسيم موهيني، وفي الهجوم: تم الاستقرار على الدفع بخدي ميابا وجابادينيو ماهاجنو.