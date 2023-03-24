ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ الأزهر يجيب

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته على فيسبوك، عن حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك في رمضان.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى في رده على السؤال، إن من المعلوم شرعًا أن وقت وجوب الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق، فيجب حينئذ الإمساك عن المفطرات، أما مدفع الإمساك الذي تعارف عليه الناس فهو تنبيه لاقتراب وقت الفجر؛ ومن ثمَّ فلا يترتب عليه حكم شرعيّ؛ لأن وقت الصوم يبدأ بطلوع الفجر الصادق، والنبي ﷺ أرشد صحابته إلى ذلك فقال: «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الفَجْرُ». [أخرجه البخاري].

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أنه لا بأس بأن يأكل الإنسانُ أو يشربَ بعد إطلاق مدفع الإمساك وقبل أذان الفجر، فإذا أذن الفجر فقد وجب الإمساك عن المفطرات.