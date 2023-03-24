«القاهرة الإخبارية» ترصد أبرز تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسى

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف، وجاء أبرزها كالتالي:

- الجيش الروسي قد يضطر للدخول حتى كييف أو لفيف.

- العقوبات الغربية تستهدف المواطنين الروس العاديين وليس الحكومة.

- الأسلحة الغربية المقدمة لكييف والخبراء العسكريون أهداف مشروعة للجيش الروسي.

- على أوكرانيا أن تزن عواقب استخدام ذخائر اليورانيوم المنضب.

- من غير المناسب التحدث عن الأطر الزمنية لنهاية العمليات الخاصة.

كانت روسيا أعلنت عن فتح تحقيق جنائي بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وعدد من القضاة بشأن أن القرار الذى وصفته غير قانوني ويهدف إلى اعتقال بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وخطف أطفال من أوكرانيا وتهريبهم إلى الاتحاد الروسي.