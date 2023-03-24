كوريا الشمالية: اختبار طائرة نووية بدون طيار تحت الماء

أعلنت كوريا الشمالية، عن اختبار طائرة نووية بدون طيار تحت الماء، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال وزير الدفاع الكورى الجنوبى "لى جونج-سوب" إن بلاده والولايات المتحدة الأمريكية يجريان تحليلات عن أربعة صورايخ كروز أطلقتها كوريا الشمالية لتأكيد مواصفتها بطريقة أكثر تفصيلًا، مشيرًا إلى أن هناك احتمالًا أن تطلق كوريا الشمالية أول قمر تجسس صناعي عسكري لها خلال الشهر المقبل، حيث أعلنت عن خطة لإنهاء استعدادات الإطلاق بحلول أبريل.



جاء ذلك خلال كلمة الوزير في جلسة برلمانية للجنة الدفاع الوطني الكورى عقدت الخميس ونقلتها وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".