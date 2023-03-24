الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

هاري كين يحطم رقما قياسيا بعد هدفه فى شباك إيطاليا

هاري كين
هاري كين

أصبح هاري كين، الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، بعد هدفه في شباك إيطاليا في المباراة التي انتصر فيها الأسود الثلاثة بهدفين لهدف.

وسجل هاري كين هدفًا من ضربة جزاء في مباراة إيطاليا وإنجلترا، على ملعب "دييجو أرماندو ماردونا" ضمن مباريات الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة ليورو 2024.

هاري كين حطم الرقم القياسي الذي سجله واين روني ليصبح الاكثر تهديفًا للمنتخب الإنجليزي برصيد 54 هدفًا في 81 مباراة دولية.

وكان هاري كين قد عادل الرقم القياسي المسجل باسم روني في خسارة ربع نهائي كأس العالم قطر أمام فرنسا في ديسمبر 2022.

وسجل هاري كين هدفه الأول لإنجلترا في مارس 2015، بعد ثوانٍ من مشاركته بديلًا في أول ظهور له في الفوز 4-0 على ليتوانيا في ويمبلي.

هاري كين منتخب إنجلترا منتخب إيطاليا تصفيات يورو 2024

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