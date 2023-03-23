من سرير المرض.. «تجارة الأزهر» تمنح باحث درجة الدكتوراه في الإحصاء

في لفتة إنسانية طيبة بكلية التجارة في جامعة الأزهر، تم مناقشة الدكتور محمود وهبة المدرس المساعد بالكلية لدرجة الدكتوراه في الاحصاء في المستشفي خلال فترة علاجه فيها، بحضور كلا من عميد الكلية الدكتور عادل ممدوح غريب ومدير الكلية يسري رشدي الصواف ولجنة المناقشة والحكم :



- الدكتور عبد الحميد محمد ربيع غيضان- عميد الكلية الأسبق مشرف ورئيس اللجنه

- الدكتور محمد الدسوقي حبيب- وكيل الكليه الأسبق عضو من الداخل

- الدكتور السيد أحمد الشربيني- وكيل كلية الدراسات والبحوث الإحصائية السابق عضو من الخارج، وسط حضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر.

وناقشت اللجنة الرسالة المقدمة من الباحث وتم منحه رسالة الدكتوراه في الإحصاء، وأشاد الحضور بالإجماع بدوره الفعال خلال الفترة الماضية وما قدمه من مجهود كبير ومتميز في العملية التعليمية، سائلين المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يعينه علي المزيد من التوفيق والترقي.