الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

15 سيارة إطفاء وخزانات مياه لإخماد حريق مصنع بالعبور

جانب من الحريق
جانب من الحريق

تواصل قوات الحماية المدنية بالقليوبية جهودها للسيطرة على حريق شب بمصنع للمراتب بالمنطقة الصناعية الثانية بالعبور بمحافظة القليوبية، حيث جرى الدفع بـ15 سيارات إطفاء و5 خزانات كبيرة للسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة.

كانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت إخطارًا بنشوب حريق بمصنع مراتب، بدائرة قسم العبور.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق لفحصه والوقوف على أسباب اشتعال النيران به.

وكشف مصدر أمني بمديرية أمن القليوبية أنه لا يوجد أي إصابات حتى الآن جراء الحريق وجاري السيطرة عليه وتقدير حجم الخسائر. 

اشتعال النيران السيطرة على الحريق حريق مصنع مراتب سيارات إطفاء قوات الحماية المدنية بالقليوبية مدينة العبور مديرية أمن القليوبية

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