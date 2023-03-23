الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشناوي: لقب حارس مصر الأول يسعدني كثيرًا.. وهدفنا التتويج بكأس أفريقيا

محمد الشناوي
محمد الشناوي

أكد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، ثقته في تحقيق نتيجة إيجابية أمام مالاوي في المباراة التي ستجمع المنتخبين غدا ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

قال الشناوي، في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم " لقب حارس مصر الأول من الجماهير، كامل تركيزي في عملي، هذا اللقب يسعدني كثيرا وعملي من يتكلم عني".

أضاف "منتخب مصر بحاجة لدعم الجماهير التي ستحضر غدا، هدفنا الفوز بالمركز الأول والتأهل ومن ثم سوف يكون هدفنا الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية، هذا ما نريده وهو تحقيق اللقب".

ويستضيف منتخب مصر مالاوي الجمعة، في التاسعة مساء على ستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من التصفيات القارية.

ويلعب مصر خارج دياره أمام مالاوي في الإياب ضمن الجولة الرابعة من المجموعة يوم الثلاثاء المقبل.

وتشهد المجموعة الرابعة للتصفيات تواجد منتخبات غينيا وإثيوبيا إلى جانب مصر ومالاوي حيث يمتلك كل منتخب 3 نقاط من مباراتين من فوز وخسارة.

محمد الشناوي منتخب مصر مباراة مصر ومالاوي تصفيات أمم أفريقيا 2024

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