محافظ الوادي الجديد يجتمع بأهالي الخارجة بعد صلاة التراويح؟

أدّى الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، صلاة التراويح بمسجد تقسيم المعلمين بالخارجة وسط جموع المواطنين من المصلين، بحضور عدد من أعضاء الجهاز التنفيذي؛ لعقد لقاءات جماهيرية وبحث مطالب المواطنين عقب أداء الصلاة.

واستهل الزملوط لقائه بتهنئة المواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان، واستمع لمطالب أهالي حي المعلمين موجهًا بما يلي:

- بحث إجراءات إنشاء مخبز بالحي لخدمة المواطنين وسرعة تركيب كشافات إنارة بالطرق الرئيسية.

- تكليف مركز الخارجة بسرعة طرح محلات سور حديقة الزهور لتوفير فرص عمل وخدمات لأهالي المنطقة.

- سرعة إنهاء وطرح تقسيمات توسعات أرض المعلمين بمنطقة البحوث الزراعية لإنشاء مجتمع عمراني جديد.

- إدراج الطريق الرئيسي بالحي ضمن خطة رصف الطرق بالمدينة وذلك بعد دخول خدمة الغاز الطبيعي.

- التوسع في توفير أسماك بحيرة باريس بالمنافذ المتنقلة بالأحياء للتيسير على المواطنين.