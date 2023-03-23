الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«علاقة مشروعة».. خلاف بين «أمجد» و «بثينة» وعودة مشروطة للزوجية

مسلسل علاقة مشروعة
مسلسل علاقة مشروعة

طلب الفنان مراد مكرم «أمجد»، من زوجته مي عمر «بثينة»، العودة بعد فراق دام بينهما لفترة ليست بالقصيرة.

ودارت بينهما محادثة طويلة خلال احداث الحلقة الأولى من مسلسل “علاقة مشروعة”، حيث حاول «أمجد» إقناع «بثينة»  بالعودة مرة ثانية والعيش معا، مُقسما لها بأنه تغير وجاهز لفعل ما يستطيع لإسعادها.

وحاول «أمجد» إنهاء حياته بعدما تركته زوجته «بثينة» بعد مشادة عنيفة بينهما، تطورت للضرب والإهانة، الأمر الذي جعل «بثينة» تغادر منزلهما على الفور، وتقاطعه نهائيا، ويفكر «أمجد» في إنهاء حياته ويقوم بقطع شرايينه، لكن يفشل، بعد نقله إلى المستشفى وإجراء الإسعافات له، من قبل الطاقم الطبي، وتحت تصرف رجال المباحث.

وقدمت «بثينة» أكثر من شرط، مقابل رجوعها لـ«أمجد»، منها أن يكتب لها الأخير «الفلة» بإسمها، وإيداع مبلغ كبير في حسابها بالبنك، ويوافق «أمجد» على ذلك، دون تردد.

أحداث وأبطال مسلسل علاقة مشروعة

جدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ON و ON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون اجمالي عرضه اكثر من  خمسة مرات في اليوم .


مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان  مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

 

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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«علاقة مشروعة».. خلاف بين «أمجد» و «بثينة» وعودة مشروطة للزوجية

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