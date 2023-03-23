«الكتيبة 101».. كواليس مقتل زعيم أنصار بيت المقدس الإرهابي توفيق فريج

بدأ اليوم الخميس، عرض أولى حلقات مسلسل “الكتيبة 101” والذي تدور أحداثه في إطار درامي حول نجاح كتيبة الصاعقة في التصدي للعناصر التكفيرية شديدة الخطورة بشمال سيناء.

المسلسل يعرض بطولات هذه الكتيبة ورجالها البواسل، في التصدي للعناصر التكفيرية في كل من العريش وسيناء، باعتبارها الكتيبة التي تقع في أخطر البؤر الإرهابية في شمال سيناء.

وعرضت حلقة اليوم من مسلسل “الكتيبة 101” نجاح قوات الجيش فى استهداف الإرهابي توفيق فريج خلال اختبائه بأحد الأوكار الإرهابية في شمال سيناء، وذلك من خلال عملية تم تنفيذها عام 2014.

وتوفيق فريج هو زعيم الخلية الإرهابية التي عرفت بـ"أنصار بيت المقدس"، وصاحب المقولة التحريضية "عايزها نار جهنم.. أحرقوا جميع جثثهم"، والتي خاطب بها عناصر جماعته التكفيرية لاستهداف الدولة المصرية.

وظهر في كواليس مسلسل الكتيبة 101، عدد من المشاهد للعمليات العسكرية في عمق سيناء، للتصدي للجماعات الإرهابية والتكفيرية، كما ظهر الفنان آسر ياسين وهو يجسد دور الرائد الشهيد خالد محمد دبور، فيما يجسد الفنان عمرو يوسف دور الرائد نور صلاح العزب.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي إلى جانب الفنان عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وهم كل من فتحي عبدالوهاب، وأحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، من إخراج محمد سلامة، والمسلسل تأليف إياد صالح.