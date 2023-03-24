ضبط ومراقبة الأسواق.. ومواطنون: أسعار المنافذ الحكومية مدعمة

حرصت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على توفير كافة السلع والمنتجات مع حلول شهر رمضان الكريم.

وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن جميع سلع شهر رمضان المبارك، من ياميش ولحوم ودواجن وغيرها بتخفيضات تصل إلى 30%، وذلك من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة.

أسعار مناسبة لجميع المواطنين

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، افتتحت منذ أسبوعين منفذا ثابتا لمعرض أهلا رمضان بالتعاون مع وزارة التموين والتجارةالداخلية، في حديقة الأورمان بالجيزة.

يقول محمد سالم، موظف، إنه قبل شراء لوازم رمضان من ياميش وتمر وبلح تجول بين جميع الأسواق والمنافذ، وذلك لمعرفة الأسعار والمقارنة بين المحال التجارية.

يضيف سالم لـ "الدستور" أنه تجول بين المنافذ الحكومية ومنافذ الأسواق الأخرى العامة، فوجد أن أسواق المنافذ الحكومية التابعة لوزارة الزراعة توفر عروضا وأسعارًا أوفر بكثير من المنافذ الأخرى.

حملات رقابية لضبط الأسواق

وشن جهاز حماية المستهلك عددًا من الحملات وتم ضبط 1.5 طن أعلاف مجهولة المصدر لدى عددٍ من التجار تباع للمواطنين على أنها مصنعة داخل أحدى مصانع الأعلاف المعروفة في مصر، بالإضافة إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة بمعرفة رجال التموين حتى يصدر قرارا بشأنها.

كما تم التفتيش على المحال التجارية والأسواق وضبط 1317 عبوة غذائية منتهية الصلاحية داخل عدد من المحال التجارية المعروفة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه هذه المحال وفقا لقانون حماية المستهلك.

ومن جانبها تقول أمينة محمود، ربة منزل، إنها دومًا تعتمد على شراء احتياجات منزلها وجميع الأغراض من السلع والمنتجات من المنافذ التي تعلن عنها الحكومة.

وتضيف لـ"الدستور": "في الفترة الأخيرة كان هناك تواجد لعدد كبير من المعارض المدعمة من الحكومة لصالح المواطنين، وخاصة مع اقتراب رمضان الذي زاد فيه معارض ومنافذ الحكومة".

وتتابع: "يوجد الكثير من المنافذ الثابتة والمتحركة، وجميعها كانت توفر السلع والمنتجات وياميش رمضان بأفضل الأسعار وبجودة أحسن من الخارج".

يذكر أنه يجرى التنسيق مع كل الجهات الرقابية مثل الصحة والتموين وسلامة الغذاء والرقابة الإدارية لتكثيف الرقابة على السلع والأسواق خلال الأيام القادمة، خاصة قبل قدوم شهر رمضان لمنع التلاعب في الأسعار واحتكار السلع.

منافذ وزارة الزراعة في جميع محافظات الجمهورية

وتوفر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منافذ عديدة في جميع المحافظات فوصل عدد المنافذ في محافظة الجيزة في الدقي لنحو 27 منفذًا رئيسيًا للوزارة، ويعد أشهرها: منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي، وتطرح بها جميع أنواع الخضراواتواللحوم والأسماك والألبان وغيرها من المنتجات الغذائية كالعسل والمربى.

ويصل عدد منافذ الهرم وتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة، وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم وتوجدبها خضروات وفواكه وجميع المواد الغذائية، كما يوجد منافذ وزارة الزراعة بمدينة 6 أكتوبر ويوجد بها منافذ أسماك طازجة وخضرواتوفواكه ولحوم ودواجن وجميع المواد الغذائية.