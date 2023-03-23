حل مشكلات 9 قطاعات.. مجلس أمناء 15 مايو يعقد اجتماع شهر مارس

عقد مجلس أمناء مدينة 15 مايو اليوم الخميس، اجتماعه لشهر مارس بقاعه الاجتماعات بمقر جهاز المدينة.

حضر الاجتماع كل من المهندس ربيع حمدون رئيس مجلس الأمناء والمهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز و نواب رئيس الجهاز ومعاونيه وجميع الإدارات القانونية والمالية والتنفيذية بالجهاز والمهندس اشرف حربي الوكيل الاول للمجلس ووائل بركات الوكيل الثاني للمجلس وأعضاء مجلس امناء المدينة وأعضاء المجلس من المستثمرين ومسئولي الإدارة الطبية والإدارة التعليمية والتموين والطب البيطري وشرطه التعمير والغاز والاتصالات واداره امن الجهاز والنقل.

واستهل المهندس ربيع حمدون رئيس مجلس الامناء بتقديم التهنئة شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.

واستعرض المهندس ربيع حمدون، أهم الملفات الهامة التي سيتم مناقش العديد من الموضوعات الهامه بالجلسة في القطاعات المختلفة (قطاع التعليم -قطاع الصحة -قطاع النقل -قطاع الاتصالات - مشاكل الغاز بالإسكان الاجتماعي ودار مصر وامتداد مايو)



ملف قطاع الصحة

وناقش المهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز، مقترح بإنشاء اول مركز طبي نموذج يعمل علي مدار 24 ساعه لخدمه اهالي المدينة ، تم عرض مقترح انشاء مدرسه تمريض لخدمه اهالي مدينه 15 مايو وايضا منطقه جنوب القاهرة وايضا لتوفير العنصر البشري لخدمه المراكز الطبية المتواجدة بالمدينة

واكد المهندس محمد خلف الله انه توفير اطباء للعمل بالمراكز الطبية لتقديم خدمه طبيه جيده لسكان المدينة وانه جاري الاستعداد لبدء تشغيل مجاوره مركز طبي 11 و12 بمنطقة الامتداد ، انه انه سيتم بدء تشغيل مركزي 120&290 فدان

وفي نفس السياق، أكد الدكتور مجدي عابد مدير الادارة الطبية بالمدينة، انه تم توفير جهاز الكشف المبكر لاورام الثدي بمدينه 15 مايو بل في جنوب القاهره بالكامل وذلك لتخفيف العبء علي اهالي مدينتنا

وأشاد الدكتور مجدي عابد بتقديم الشكر للمهندس محمد خلف الله رئيس الجهاز وم ربيع حمدون رئيس المجلس واعضاء المجلس الدكتور مجدي عابد علي الجهد المبذول في قطاع الصحه



ملف قطاع التعليم

وقال سعيد عطيه، مدير عام إدارة المستقبل التعليمية، إنه تم الانتهاء من مدرسة 15 مايو التجريبية وافتتاحها رسمياً واعاده الطلبه اليها بعد الانتهاء من اعمال رفع الكفاءه للمدرسه وقد تم تقديم الشكر من قبل مدير عام اداره المستقبل التعليميه رئيس المجلس ورئيس الجهاز علي التعاون الدائم للادارة التعليميه

واستعرض المنظومة التعليمة التي سيتم خلال شهر رمضان المبارك وكيفيه الاستعداد لامتحانات نهايه العام لسنوات النقل بعد عيد الفطر المبارك

وقال ممدوح الجعفري للحدث الاوحد علي مستوي جمهوريه مصر العربيه في جميع مديريات التعليم والادارات التعليميه وهو تكريم وتحفيز المعلمين المتطوعين وبعث شكر من مديريه التعليم بالقاهره لجهاز المدينه ومجلس امناء المدينه الذين يعملون جاهداً ليلاً ونهاراً لخدمه اهالي المدينه في كافه القطاعات



فيما يخص ملف قطاع النقل

واعلن المهندس محمد خلف الله فانه تم الاتفاق علي توفير عدد خطوط مناسبه لسكان الاسكان الاجتماعي



قطاع التموين

فيما يخص مجال التموين اشار الي انه تم الاتفاق علي توفير السلع الاستهلاكيه الاساسيه من لحوم وزيت وسكر باسعار مناسبه للمواطن بالسوق مع توفير السلع بالمجمعات الاستهلاكيه وزياده حصه المخابز الموجوده بمناطق الاسكان الاجتماعي وكذلك زياده منافذ بيع الخبز بها



وفما يخص حل مشاكل قطاع الغاز

تم الاتفاق علي التنسيق الدائم مع سنترال مايو ومرافق الجهاز اثناء التنفيذ للمحافظه علي الشبكات في مناطق الاسكان الاجتماعي وامتداد مايو وافاد المهندس محمد حلاوه رئيس قطاع التنفيذ بشركه تاون جاس انه جاري الانتهاء وحل مشكله التوصيل بكمبوديا دار مصر وافاد ايضا انه جاري مد الخط الرئيسي لمنطقه 290 فدان

وفي مجال الطب البيطري تم مناقشه م ربيع حمدون الدكتوره سلوي علي ضروره تكثيف الحملات والحد من انتشار اللحوم مجهوله المصدر وضرورة عمل الحملات الليليه المفاجئه علي مطاعم الوجبات السريعه ومعرفه مصدر اللحوم والدواجن المتواجده واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه.

وقد أشار المهندس محمد خلف الله ان جهاز المدينه ومجلس امنائه يعمل جاهدا من اجل تحقيق التعاون والتنسيق الكامل مع كافه الجهات التنفيذيه والخدمية بالمدينه لتوفير كافه الخدمات وسبل الراحه لاهالينا من قاطني المدينه ، موضحا انه تم البدء في العد التنازلي لرفع كفاءه مجاورات التعاونيات ٢٨/٢٨ البديله &٢٩&٣٠&٣١&٣٤ وذلك بعد انتهاء كافه الاجراءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بعد عرض الامر

وافاد رئيس جهاز مدينه 15 مايو انه ناقش ملف هيئة التعاونيات ، موضحا انه تم الموافقة علي البدء في اعمال رفع كفاءه كافه مراحل المدينة ومن هناتكون مدينه ١٥ مايو بين الماضي والحاضر والمستقبل.