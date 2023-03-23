ننشر تفاصيل لقاء رئيس هيئة سلامة الغذاء مع رئيس ميناء دمياط

استقبل اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط الدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء والوفد المرافق الذي ضم المهندس أحمد عثمان مدير عام الشئون الإدارية، الدكتور محمد التميمي مدير فرع هيئة سلامة الغذاء بدمياط، والدكتور حسن الجمال المشرف على إنشاء المعامل، وذلك خلال زيارة تهدف إلى بحث سبل التعاون والتنسيق بين هيئة ميناء دمياط والهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات أهمها متابعة استكمال مبنى المعامل الخاص بهيئة سلامة الغذاء الجاري إقامته والذي وجه رئيس هيئة ميناء دمياط بتقديم كامل الدعم لاستكماله وفقًا للمعايير الإنشائية والاشتراطات الهندسية لسرعة دخول المعامل الخدمة والقيام بدورها في ضمان سرعة الفحص الظاهري والمعملي للعينات الغذائية والملامسة للأغذية، وأثر ذلك على سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وتخفيض زمن صرف البضائع.

قال اللواء بحري أحمد حواش رئيس هيئة ميناء دمياط، إن ميناء دمياط يؤكد مزاياه التنافسية بتفريغ وشحن بضائع عامة ونقلها عبر نهر النيل،في اطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بتعظيم الاستفادة من وسائط النقل المتعددة المتوفرة بميناء دمياط وعلى رأسها النقل النهري، واستكمالاً للتنسيق التام والمستمر بين هيئة ميناء دمياط وشركة النيل الوطنية للنقل النهري.