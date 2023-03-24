ارتفعت معدلات البحث عن سعر الذهب اليوم للبيع والشراء الجمعة 24-3-2023 لمعرفة أخر تطورات المعدن الأصفر في أسعاره خاصة مع الارتفاعات المتتالية له.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء الجمعة 24-3-2023

نعرض لكم في هذا التقرير سعر الذهب اليوم للبيع والشراء الجمعة 24-3-2023 بمختلف الأعيرة المتداولة في السوق المصري.

سعر جرام الذهب من عيار 24

2342.75 جنيه بيع.

2314.25 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 22

2147.5 جنيه بيع.

2121.5 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 21

2050 جنيها بيع.

2025 جنيها شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 18

1757.25 جنيه بيع.

1735.75 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 14

1366.75 جنيه بيع.

1350 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 12

1171.5 جنيه بيع.

1157.25 جنيه شراء.

سعر جرام الذهب من عيار 9

878.5 جنيه بيع.

867.75 جنيه شراء.

سعر جنيه ذهب

16400 جنيها بيع.

17600 جنيها شراء.



سبب الارتفاع الجديد في أسعار الذهب

وكان قد ارتفع سعر الذهب من جديد بعد رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية، حيث يتسبب قيام الفدرالي برفع أسعار الفائدة في ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى بسبب انخفاض إضافي محتمل في عوائد الدولار والسندات الأميركية.