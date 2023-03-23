الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم 23 مارس 2023

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، وسجل الذهب عيار 21 – 1985 جنيهًا للبيع في أول أيام شهر رمضان  بعد أن تجاوز 2000 جنيه لعدة أيام متتالية، مع تذبذب سعر الدهب العالمي صعودًا وهبوطًا مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العالم. 

يأتي ذلك برغم اتجاه الذهب العالمي إلى الارتفاع بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة، لتقارب العقود الفورية ارتفاع 2%، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بـ 1.08% لتسجل 1962.05، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم 23 مارس 2023.

سعر الذهب اليوم 

تراجع الذهب عيار 24 مسجلًا للبيع 2,269 جنيه ، وللشراء 2,303 جنيه. 

وسجل الذهب عيار 22 للبيع 2,080 جنيه ، وللشراء 2,111 جنيه. 

وانخفض الدهب عيار 21 مسجلًا للبيع 1,985 جنيه وللشراء 2,015 جنيه. 

وبلغ سعر الدهب عيار 18 للبيع 1,701 جنيه وللشراء 1,727 جنيه. 

هل الوقت مناسب لشراء الذهب حاليًا فى السوق المحلية؟

أول سبيكة.. «الدستور» تنشر حجم إنتاج منجم «إيقات» الفعلى من الذهب

والذهب عيار 14 للبيع 1,323 جنيه وللشراء 1,343 جنيه. 

وعيار 12 سجل للبيع  1,134 جنيه وللشراء 1,151 جنيه. 

وسعر الأونصة: بيع 70,553 جنيه وللشراء 71,619 جنيه. 

الجنيه الذهب للبيع 15,880 جنيه وللشراء 16,120 جنيه. 

الكيلو للبيع 2,268,571 جنيه ، وللشراء 2,302,857 جنيه . 

سعر السبائك والجنيه الذهب 

  • سبيكة ذهب عيار 24 valcambi gold bar: 246320 جنيه .
  • سبيكه سويسرى عيار24 : 246530 جنيه .
  • سبيكه سويسرى بامب وزن 50 جرام عيار24 : 123530 جنيه .
  • سبيكة بى تى سي 50 جرام : 123710 جنيه
  • سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام : 49645 جنيه .
  • جنيه ذهب وزن 8 جرام : 17175 جنيه .
  • نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21 : 8690 جنيه .
  • جنيه بى تى سي ذهب عيار21 : 17380 جنيه .
txt

الفيدرالى الأمريكى يرفع سعر الفائدة 25 نقطة

الذهب سعر الدهب الذهب عيار 21 الدهب عيار 18 رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

شيخ الأزهر يشارك فى مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة

مصر تحذر من «تأثير كارثى» للممارسات الأحادية فى تشغيل سد النهضة

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة

فشل أول صاروخ مصنوع بالطباعة الثلاثية الأبعاد فى بلوغ مداره

6 أعمال درامية.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»