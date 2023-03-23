تراجع عيار 21.. أسعار الذهب اليوم 23 مارس 2023

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، وسجل الذهب عيار 21 – 1985 جنيهًا للبيع في أول أيام شهر رمضان بعد أن تجاوز 2000 جنيه لعدة أيام متتالية، مع تذبذب سعر الدهب العالمي صعودًا وهبوطًا مع التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي يمر بها العالم.

يأتي ذلك برغم اتجاه الذهب العالمي إلى الارتفاع بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة 25 نقطة، لتقارب العقود الفورية ارتفاع 2%، وارتفعت العقود الآجلة للذهب بـ 1.08% لتسجل 1962.05، وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم 23 مارس 2023.

سعر الذهب اليوم

تراجع الذهب عيار 24 مسجلًا للبيع 2,269 جنيه ، وللشراء 2,303 جنيه.

وسجل الذهب عيار 22 للبيع 2,080 جنيه ، وللشراء 2,111 جنيه.

وانخفض الدهب عيار 21 مسجلًا للبيع 1,985 جنيه وللشراء 2,015 جنيه.

وبلغ سعر الدهب عيار 18 للبيع 1,701 جنيه وللشراء 1,727 جنيه.

والذهب عيار 14 للبيع 1,323 جنيه وللشراء 1,343 جنيه.

وعيار 12 سجل للبيع 1,134 جنيه وللشراء 1,151 جنيه.

وسعر الأونصة: بيع 70,553 جنيه وللشراء 71,619 جنيه.

الجنيه الذهب للبيع 15,880 جنيه وللشراء 16,120 جنيه.

الكيلو للبيع 2,268,571 جنيه ، وللشراء 2,302,857 جنيه .

سعر السبائك والجنيه الذهب