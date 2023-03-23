الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قمة «الاتحاد الاوروبي» تُعلن فرض حزمة عقوبات جديدة علي موسكو

قمة الاتحاد الاوروبي
قمة الاتحاد الاوروبي

أعلنت قمة الاتحاد الأوروبي، عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وتشديد قيود الالتزام بالعقوبات الحالية وسقف أسعار النفط الروسي.

و في بيان، تبنته القمة الأوروبية اليوم الخميس، أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال ملتزما بالحفاظ على الضغط الجماعي على روسيا وتشديده، بما في ذلك من خلال فرض قيود جديدة، ومواصلة العمل على سقف أسعار النفط بالتعاون مع الشركاء".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يشدد على أهمية تعزيز العمل على التطبيق الفعال للعقوبات القائمة على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي" سيكثف العمل مع الشركاء للتصدي للخطاب الروسي الكاذب والتضليل بشأن الحرب".

ولم يتضمن بيان القمة الأوروبية أي إجراءات محددة في هذا الصدد.

​الإتحاد الأوروبي روسيا موسكو ​برلين فرنسا

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