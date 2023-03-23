قمة «الاتحاد الاوروبي» تُعلن فرض حزمة عقوبات جديدة علي موسكو

أعلنت قمة الاتحاد الأوروبي، عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، وتشديد قيود الالتزام بالعقوبات الحالية وسقف أسعار النفط الروسي.

و في بيان، تبنته القمة الأوروبية اليوم الخميس، أكد الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال ملتزما بالحفاظ على الضغط الجماعي على روسيا وتشديده، بما في ذلك من خلال فرض قيود جديدة، ومواصلة العمل على سقف أسعار النفط بالتعاون مع الشركاء".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يشدد على أهمية تعزيز العمل على التطبيق الفعال للعقوبات القائمة على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الوطني".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي" سيكثف العمل مع الشركاء للتصدي للخطاب الروسي الكاذب والتضليل بشأن الحرب".

ولم يتضمن بيان القمة الأوروبية أي إجراءات محددة في هذا الصدد.