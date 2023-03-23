مصرع مدير مدرسة فى حادث سير بالغربية

لقى مدير مدرسة بمدينة السنطة التابعة لمحافظة الغربية، مصرعه بسبب حادث انقلاب سيارته الملاكى أعلى طريق "طنطا-المحلة"، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق "طنطا-المحلة"، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وكشفت التحريات اختلال عجلة القيادة بيد مدير مدرسة شنرة البحرية ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عنه وفاة قائد السيارة وتم نقل الجثة إلى المستشفى.