الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الحلقة الأولى «عملة نادرة».. صدام فى نجع «عبدالجبار» بجنوب الصعيد

عملة نادرة
عملة نادرة

"الذكر فرحة".. نيللي كريم تناقش أهم قضايا الصعيد في الحلقة الأولى من "عملة نادرة"

بدأت منذ قليل، الحلقة الأولى من مسلسل "عملة نادرة" بطولة الفنانة نيللي كريم وجمال سليمان، والذي تجري أحداثها في قرية صعيدية بقنا تعرف باسم نجع "جعفر عبد الجبار" وتدور الأحداث خلال العام الجاري 2023.

ورصدت الحلقة الأولى مدى حب وتفضيل أهالي الصعيد لإنجاب الذكور على عكس الفتيات، حيث سيطرت الفرحة على أهالي القرية في انتظار مولد حفيد كبير القرية "عبد الجبار" الذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

وتجسد نيللي كريم دور "نادرة"، وتدور الأحداث في إطار درامي حول عادة إعطاء كل الحقوق للطفل الذكر الأول في العائلة أو كما يطلق عليه "البكري".

ويولد حفيد كبير القرية ويأمر عبد الجبار "عواد"  شيخ الغفر و يجسد دوره الفنان أحمد البدري، بذبح الذبائح و توزيعها على اهل النجع و ترك المعدية أسبوع بالمجان للجميع.

 

جدير بالذكر أن مسلسل "عملة نادرة" يضم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، كمال أبورية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، والمسلسل من تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

ويعرض مسلسل عملة نادرة على شاشة سي بي سي- CBC عبر شاشتها على مدار شهر رمضان الكريم، وذلك بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضا على منصة واتش ات - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30 صباحا على قناة cbc.

عملة نادرة قرية صعيدية اهالي الصعيد الفنانة نيللي كريم جنس الأبناء جمال العدل

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وائل لطفي

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