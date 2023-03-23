حلم.. تفاصيل زواج الكبير أوي من لوردينا في «الكبير أوي 7»

تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع منه مع الفنان الكبير أحمد مكي والذي يجسد شخصية الكبير أوي، وتبدأ بظهور الغفير فزاع الذي يجسد شخصيته الفنان هشام إسماعيل، يحضر بوكيه ورد بتوصية من الكبير أوي، وتتساءل مربوحة التي تجسد شخصيتها الفنان رحمة أحمد، عن سبب إحضار الورود وتوزيع الشربات.

ليظهر الكبير أوي ويسألها "انتي مش زعلانة"، ومربوحة تتخيل إن الكبير يحتفل بعيد زواجهما بعد مرور عام، وتظهر الراقصة لوردينا لتكون هي العروسة التي سيتزوجها الكبير أوي.

وتتفاجئ مربوحة بزواج الكبير أوي من للراقصة لوردينا وتقول له "يا بختك، دي منافسة مش شريفة"، وتطلب منها لوردينا روز ماري، وتدخل مربوحة لتحتفل مع الكبير أوي ولوردينا بحفل زفافهما وترقص معهما، ومن ثم يستقيظ الكبير أوي من نومه ليكون زواجه من لوردينا مجرد حلم.

ويحاول العترة الكبير وجوني تقسيم الغرفة الخاصة بوالدهم الكبير أوي ويحاول الأخير فض الاشتباك بينهما، ليصفعهما قائلاً: “أول ما تفكروا في مستقبلكم تيجوا على ابوكم”.

أحداث وأبطال مسلسل الكبير اوي الجزء السابع

تدور أحداث حلقات الموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي” بعد مرور سنة من زواج “الكبير” من “مربوحة”، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك “مربوحة” في “الكبير”، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.

يجدر الإشارة إلى أن “الكبير أوي 7” بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.