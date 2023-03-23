مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين على تمرير قانون التقاعد في باريس

أعلنت وسائل إعلام إخبارية، اليوم الخميس، عن مواجهات بين قوات الأمن والمحتجين على تمرير قانون التقاعد في العاصمة الفرنسية باريس.

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، الثلاثاء الماضي، إن أكثر من 850 متظاهرًا اعتقلوا في فرنسا خلال مظاهرات ضد إصلاح نظام التقاعد الذي تم إقراره مؤخرًا.

وقال دارمانين لقناة "بي.إف.إم.تي.في" الفرنسية: "منذ الخميس، تم اعتقال 855 شخصًا في فرنسا، من بينهم 729 في باريس. وتم احتجاز حوالي 843 شخصًا.

وفي وقت سابق من اليوم، استخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في مصفاة نفط في مدينة فوس سور مير الفرنسية في جنوب البلاد أثناء محاولتهم منع الوصول إلى مستودع النفط، حسبما ذكرت صحيفة "20 Minutes" الفرنسىة.

وبحسب ما ورد تجمع المتظاهرون لدعم المضربين عن العمل، وذكرت الصحيفة أن ثلاثة من ضباط الشرطة أصيبوا في الاشتباك.

كما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين تجمعوا في ساحة الجمهورية في باريس بعد أن بدأوا في إلقاء الألعاب النارية والزجاجات الزجاجية على الضباط.