الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على المتهمين بالتعدى على رئيس قرية وسائق خلال حملة إزالة بقنا

ارشيفية
ارشيفية

ضبطت الأجهزة الأمنية بقنا، المتهمين في واقعة التعدي على رئيس قرية بمركز دشنا وسائق خلال حملة إزالة بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

البداية بتلقي اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة رئيس قرية وسائق خلال تنفيذ حملة للتعديات في قرية أبو مناع غرب بقنا، وتبين إصابة حمادة الجيلاني، رئيس القرية وسائق لودر، أثناء تنفيذ الحملة، وضبطت الأجهزة الأمنية 5 متهمين في الواقعة 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات والتحفظ على المتهمين.

الأجهزة الأمنية قنا رئيس قرية مركز دشنا اللواء مدير أمن قنا

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