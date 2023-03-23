أمين الفتوى بالإفتاء: زكاة الفطر 30 جنيهاً والأفضل إخراجها بنهاية الشهر المبارك

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن واقع الناس اختلف والأسعار اختلفت في العالم بأكمله، ولهذا يوجد فروق في قيمة زكاة الفطر كل عام، حيث يتم مراعاة الأسعار من أجل تحديد قيمة الزكاة.

زكاة الفطر

وأكد الشيخ عويضة عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر فضائية "الناس"، أن الحد الأدنى هذا العام لزكاة الفطر 30 جنيهاً ويمكن للإنسان زيادة هذا الرقم لكن لا يصح التقليل منه على الإطلاق، كما أن الأفتاء المصرية قررت أن تكون فدية الصيام هذا العام 20جنية.

فدية الصيام

وأضاف في حديثه، أنه من السنة أن تخرج صدقة الفطر في آخر أيام شهر رمضان المبارك، ولهذا جاء في الحديث النبوي ما يؤكد ذلك "أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم"، ففي أيام الأعياد نجد عدد كبير من المواطنين لا يعملون فليس الجميع لديه وظيفة حكومية يُرزق منها، لذا هناك مواطنين في حاجة إلى المال بهذا التوقيت.

وأشار إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر في بداية الشهر أو منتصفه ولكن الوقت الأفضل في نهايته حتى ندخل الفرح والسرور على المحتاجين بأيام العيد.