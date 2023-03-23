السيدة انتصار السيسى تُشيد بالمركز الثقافى الإسلامى فى العاصمة الإدارية

أشادت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بالمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُعربة عن سعادتها بافتتاح هذا الصرح العظيم.



وقالت قرينة رئيس الجمهورية، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"بكل فخر واعتزاز، شهدت افتتاح مركز مصر الثقافي الإسلامي، الذي انطلق من العاصمة الإدارية الجديدة".

وأشارت قرينة الرئيس، إلى أن هذا المشروع الثقافي الشامل، سيكون نواة لتقديم مختلف الخدمات ونافذة للمعرفة والخطاب الديني المستنير.



كانت قد قدمت السيدة انتصار السيسي، التهنئة للمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك: "كل عام وشعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على بلادنا".



وتابعت في منشور لها: "إنني في هذه الأيام المباركة، أدعو الله أن يجعل مصر آمنة مستقرة وأن يبارك لنا في شهر الطاعة ويرزقنا جميعا فيه أعلى الدرجات..كل عام وأنتم بخير".