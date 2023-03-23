الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد عمل مترو الأنفاق في أول أيام شهر رمضان 2023

مترو الأنفاق
مترو الأنفاق

بدأ مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان الكريم العمل بمواعيد جديدة، وذلك بالتزامن مع بداية الشهر الكريم ازداد البحث بمحرك "جوجل" الشهير من قبل المواطنين عن موعد عمل مترو الأنفاق في أول أيام شهر رمضان.

موعد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2023

ونقدم لكم من خلال هذه السطور المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق خلال شهر رمضان:

قررت وزارة النقل مد ساعات العمل بمترو الأنفاق بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم الذي يكثر خلاله الخروج والزيارات العائلية، فقررت بداية من اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 مد ساعات العمل ورحلات مترو الأنفاق، تيسيرًا على المواطنين.

وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديد و الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه يبلغ عدد رحلات الخط الأول من مترو الأنفاق 510 رحلة، والخط الثاني لمترو الأنفاق 612 رحلة خلال أيام شهر رمضان، كما أنها حددت مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان المبارك 2023 بالخطوط الثلاثة والتي بدأت اليوم من الساعة 5:30 صباحًا وتستمر حتى 2:00 من صباح اليوم التالي.

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مواعيد عمل مترو الأنفاق بشهر رمضان 2023:

  • ينطلق القطار يوميًا الساعة 5:15 صباحًا.
  • يخرج آخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة الساعة 12:15 صباحًا.
  • يخرج آخر قطار بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة، ومن محطة المنيب الساعة 12:30 صباحًا.
  • يتقابل آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الساعة الواحدة صباحًا.
  • وعن طريق محطة جمال عبدالناصر المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث يتم مقابلة آخر قطار 12:30 صباحًا، ومحطة العتبة هي المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث، ويجرى مقابلة آخر قطار 12:30 صباحًا.
  • آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور 12:07 صباحًا.
  • ويكون آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات 12:38 دقيقة صباحًا.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

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