موعد عمل مترو الأنفاق في أول أيام شهر رمضان 2023

بدأ مترو الأنفاق بخطوطه الثلاثة اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان الكريم العمل بمواعيد جديدة، وذلك بالتزامن مع بداية الشهر الكريم ازداد البحث بمحرك "جوجل" الشهير من قبل المواطنين عن موعد عمل مترو الأنفاق في أول أيام شهر رمضان.

موعد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2023

ونقدم لكم من خلال هذه السطور المواعيد الجديدة لمترو الأنفاق خلال شهر رمضان:

قررت وزارة النقل مد ساعات العمل بمترو الأنفاق بالتزامن مع بداية شهر رمضان الكريم الذي يكثر خلاله الخروج والزيارات العائلية، فقررت بداية من اليوم الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك 2023 مد ساعات العمل ورحلات مترو الأنفاق، تيسيرًا على المواطنين.

وأعلنت الهيئة القومية للسكك الحديد و الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه يبلغ عدد رحلات الخط الأول من مترو الأنفاق 510 رحلة، والخط الثاني لمترو الأنفاق 612 رحلة خلال أيام شهر رمضان، كما أنها حددت مواعيد تشغيل المترو خلال شهر رمضان المبارك 2023 بالخطوط الثلاثة والتي بدأت اليوم من الساعة 5:30 صباحًا وتستمر حتى 2:00 من صباح اليوم التالي.

مواعيد عمل مترو الأنفاق بشهر رمضان 2023: