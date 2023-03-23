الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة الأخيرة من «الأصلي» تتصدر التريند والمسلسل الأعلى مشاهدة عبر «watch it»

الاصلي
الاصلي

احتلت الحلقة الأخيرة من مسلسل الأصلي قمة التريند المصري رغم إذاعتها وسط الحلقات الأولى للمسلسلات الرمضانية وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. 

الحلقة الأخيرة من مسلسل الأصلي

في الوقت نفسه الذي احتل المسلسل المركز الأول في المشاهدة عبر منصة “watch it”، ليؤكد العمل نجاحه وتميزه.

وأثارت شخصيات العمل تفاعلا كبيرا بداية من ريهام عبد الغفور. 

وأعاد المسلسل الفنانة منال سلامة للساحة الفنية بقوة وفي دور جديد عليها. 

وعبر الجمهور عن إعجابهم بحمزة العيلي وأحمد كشك وولاء الشريف وإيناس كامل وباقي أفراد العمل. 

وتتواصل الثنائية الناجحة بين كاتب العمل امين جمال ومخرجه أحمد حسن. 

ولتؤكد الشركة المنتجة أروما- تامر مرتضى- أنها تقدم دائمًا أعمال تجمع بين الجودة الفنية والنجاح الجماهيري. 

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بعد تألقها فى «الأصلى».. ريهام عبدالغفور ضيفة برنامج «مساء dmc» غدًا

مسلسل الأصلي

المسلسل عرض عبر  مجموعة قنوات dmc ومنصة watch it وأنتجته شركة أروما ستوديوز - تامر مرتضى-. 

وتأليف أمين جمال وأخرجه أحمد حسن وبطولة كل من ريهام عبد الغفور ومنال سلامة وحمزة العيلي وفتوح أحمد وأحمد كشك وإيناس كامل ومنال سلامة وشاهيستا وأحمد جمال وعدد كبير من النجوم.

الاصلى مسلسل الأصلى الحلقة الأخيرة من مسلسل الاصلي منصة watch it

رئيس التحرير

وائل لطفي

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