ريهام عبدالغفور تكشف تفاصيل دورها فى مسلسل «الأصلى»

حلت الفنانة ريهام عبدالغفور ضيفاً في برنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامية إيمان الحصري، المذاع علي قناة dmc الفضائية.

وكشفت الفنانة ريهام عبد الغفور تفاصيل دورها في مسلسل "الأصلي"، قائلة: "إن دور فاطمة الأصلى تعبر عن أنها قوية وعنيدة وليست شريرة وترى أنها على حق من أجل هدف جميل".

وأضافت ريهام عبد الغفور، خلال استضافتها ببرنامج "مساء dmc"، على قناة dmc، أحب أفاجئ الجمهور بدور مختلف عن الآخر وهذا هو هدفى، معقبة: "كنت أقدم عمل في العام لمدة 30 حلقة، وعملت هذا العام أكثر من العادي لأن ما عرض عليا كانت أدوار جميلة وأحببتها، كما أنني بدأت في تغيير أدواري منذ مسلسل "الريان".

وأشارت ريهام عبدالغفور إلى أنها لا تقدم على عمل إلا إذا كانت مقتنعة به، معقبة: "فيروز" من أكثر الأدوار التى أحببتها، وأنا راضية عن أدائى ولكن أخاف كل مرة لإحساسى بالمسئولية ومحاولة إرضاء الجمهور ولأنها مسئولية كبيرة، وأحاول أن أقدم كل ما لدي".

وعن طبيعة علاقتها بأبناءها، قالت ريهام عبد الغفور: "أبنائى صحابى وأحبهم بشكل كبير، وأخاف على غضب أمى ووالدى، وأحاول أن أكون بنت بارة بأهلها على قدر الإمكان".