الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الكونجرس»: «تيك توك» تقوم بانتهاكات منذ فترة طويلة ويجب وقف ضررها

تيك توك
تيك توك

قال رئيس مجلس إدارة تيك توك أمام الكونجرس، اليوم الخميس، إن هناك عدة مفاهيم خاطئة حول شركتنا.

وأضاف رئيس مجلس إدارة تيك توك أمام الكونجرس، نوفر الحماية اللازمة لبيانات المستخدمين.

جاء ذلك خلال بدء جلسة الاستماع للرئيس التنفيذي لتيك توك في الكونجرس.

حيث طالب الكونجرس تيك توك بضبط المحتوى وعدم تحوله لأداة تجسس، مشيرًا إلى أن التطبيق يشكل خطرًا على بيانات الأميركيين ويجب أن يتحلى بالشفافية.⁧‫

وأضاف الكونجرس في بيان أن تيك توك يهدد أمن وخصوصية الأميركيين، كما الحزب الشيوعي الصيني قد يخترق هواتف الأميركيين عبر تيك توك.

وتابع الكونجرس، أن تيك توك تقوم بانتهاكات منذ فترة طويلة ويجب وقف ضررها.

وأظهر تقرير جديد صادر عن شركة أمن سيبراني، أن عدة مواقع إلكترونية تابعة للحكومة الأمريكية، تتضمن شفرة "بكسلات" تتبع لتطبيق تيك توك الشهير، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

جاء ذلك بعد مراجعة 3500 موقع إلكتروني لشركات ومنظمات وكيانات حكومية أمريكية، واتضح أن 30 موقعًا منهم في 27 ولاية يتضمن "بكسلات" تابعة لتيك توك.

وهذا يعني أن الحكومات المحلية تشارك عن غير قصد في جهود جمع البيانات لشركة مملوكة لأجانب، حيث قال أحد خبراء الأمن إن ذلك يشكل تهديدًا للخصوصية.

ووفقًا لكبار مسؤولي إدارة بايدن، فإن الحكومات المحلية تشارك دون قصد في جمع البيانات لشركة أجنبية.

ويتم وضع مثل هذه "البكسلات" على المواقع الحكومية للمساعدة في قياس فاعلية الإعلانات التي اشتروها على تطبيق "تيك توك"، حيث يساعد في تحديد عدد الأشخاص الذين شاهدوا الإعلانات على التطبيق.

ويتم وضع مثل هذه "البكسلات" على المواقع الحكومية للمساعدة في قياس فاعلية الإعلانات التي اشتروها على تطبيق "تيك توك"، حيث يساعد في تحديد عدد الأشخاص الذين شاهدوا الإعلانات على التطبيق.

تيك توك الكونجرس السمنة تهدد العالم مفاهي شركتنا

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