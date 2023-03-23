شفرة «بكسلات تيك توك» تهدد مواقع حكومية أمريكية

أظهر تقرير جديد صادر عن شركة أمن سيبراني، أن عدة مواقع إلكترونية تابعة للحكومة الأمريكية، تتضمن شفرة "بكسلات" تتبع لتطبيق تيك توك الشهير، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

جاء ذلك بعد مراجعة 3500 موقع إلكتروني لشركات ومنظمات وكيانات حكومية أمريكية، واتضح أن 30 موقعًا منهم في 27 ولاية يتضمن "بكسلات" تابعة لتيك توك.

وهذا يعني أن الحكومات المحلية تشارك عن غير قصد في جهود جمع البيانات لشركة مملوكة لأجانب، حيث قال أحد خبراء الأمن إن ذلك يشكل تهديدًا للخصوصية.

ووفقًا لكبار مسؤولي إدارة بايدن، فإن الحكومات المحلية تشارك دون قصد في جمع البيانات لشركة أجنبية.

ويتم وضع مثل هذه "البكسلات" على المواقع الحكومية للمساعدة في قياس فاعلية الإعلانات التي اشتروها على تطبيق "تيك توك"، حيث يساعد في تحديد عدد الأشخاص الذين شاهدوا الإعلانات على التطبيق.