الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

برلماني يزف بشرى سارة لأصحاب الأمراض الوراثية

مكرم رضوان
مكرم رضوان

تحدث مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عن مشروع قانون بتعديل أحكام قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السلطة التشريعية"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إن أهمية وجود صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ترجع إلى مصلحة وصحة المواطن.

وأوضح أن "مشكلة المواطن لما بيكون هناك حالة طارئة أو تعرضه لحادث، ومن الوارد أن يكون الفرد غير قادر على اختيار المكان المناسب أو يكون ذات تكلفة عالية فيكون الحل في طوارئ المستشفيات للدولة".

وأضاف أن "صندوق الطوارئ يكون لدعم أقسام الطوارئ لكل المستشفيات، وذلك لخدمة صحة المواطن، ويغلق ثغرة دائما وهي أن يكون هناك دعم لكافة مستلزمات وأجهزة يحتاجها قسم الطوارئ بالمستشفيات المختلفة للدولة".

وتابع "سيكون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية أول المرحل ويليها باقي الأقسام الداخلية".

وعن إضافة بعض المواد لمشروع القانون، أوضح أن الحكومة أرادت إضافة مواد تخص علاج حالات الأمراض الوراثية والنادرة، قائلا: "الأمراض الوراثية تكلفة علاجها تكون عالية جدا وبتلك المواد التي يتم إضافتها يكون هناك عون لمثل هذه الحالات".

وأكد مكرم رضوان، أن على المواطن الأخذ بالاعتبار بعض الأمور المتعلقة تحديدا بالأمراض الوراثية والنادرة، مثل النظر مجددا في زواج الأقارب، وإجراء التحاليل قبل الزواج، واكتشاف الأمراض مبكرا خلال الحمل، والنظر إلى كيفية علاج تلك الحالات.

وأوضح أن الحكومة ستكفل من خلال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية علاج كافة حالات الأمراض الوراثية والنادرة.

الأمراض الوراثية أصحاب الأمراض الوراثية أصحاب الأمراض النادرة مجلس النواب الحكومة

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