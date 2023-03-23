الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد وقنوات عرض برنامج «مصر دولة التلاوة» في رمضان

مصر دولة التلاوة
مصر دولة التلاوة

بدأ اليوم الخميس عرض أولى حلقات برنامج "مصر دولة التلاوة" للعلامة الدكتور علي جمعة ويحاوره الإعلامي عمرو خليل.

وتناولت الحلقة  سيرة القارئ العملاق محمد رفعت، والذي لقبه الدكتور على جمعة بأنه أول فارس في التلاوة.

كما تناولت الحلقة عدد من التلاوات النادرة للشيخ محمد رفعت، ودعاء من القرآن بصوته، وتضمنت الوقوف على إبداع الشيخ رفعت في استخدام المقامات في صوته، وبين الدكتور علي جمعة فضل قراءة سورة الفاتحة.

يعرض البرنامج على قناة الحياة الساعة 12:15 ظهرًا، وعلى القناة الأولى الساعة 1.30، وعلى قناة cbc الساعة 4:00 عصرًا، وعلى قناة الناس الساعة 5:00 مساء.

ومن جانبه كشف الإعلامي عمرو خليل، عن تفاصيل برنامج "مصر دولة التلاوة"، قائلًا: "مصر دولة التلاوة استكمالًا لما بدأه الدكتور علي جمعة منذ 3 سنوات، ومصر زاخرة بالصالحين".

وأضاف خليل فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري: "سنتناول حياة 33 قارئاً في مصر، وسنتحدث عن كيف نشأوا وترعرعوا على أرض مصر، وسنعيش مع هؤلاء الكبار من الأئمة والقراء خلال شهر رمضان المبارك"، مشيرًا إلى انتهاء تصوير حلقات البرنامج في مسجد فاضل. 

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم سلسلة برنامج "مصر دولة التلاوة" منذ عام رمضان 2020 التى حملت حينها عنوان "مصر أرض الأنبياء"، ثم قدمت الموسم الثاني في العام الذي تلاه تحت عنوان "مصر أرض الصالحين"، ثم الثالث في رمضان الماضي، تحت اسم "مصر أرض المجددين".

وبدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تقديم سلسلة برنامج "مصر دولة التلاوة" منذ عام رمضان 2020 التي حملت حينها عنوان "مصر أرض الأنبياء"، ثم قدمت الموسم الثاني في العام الذي تلاه تحت عنوان "مصر أرض الصالحين"، ثم الثالث في رمضان الماضي، تحت اسم "مصر أرض المجددين".

الموسم الثاني القرآن الشركة المتحدة للخدمات الشركة الشركة المتحدة مصر دولة التلاوة مداخلة هاتفية

رئيس التحرير

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